Студенты притворялись иностранками и выманивали деньги на сайтах знакомств
Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств для «брачного мошенничества». Об этом в субботу, 19 апреля, говорится в материалах МВД.
«Брачные мошенничества <...> на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами «невесты» выманивают деньги», — цитирует материалы ведомства «РИА Новости».
Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц, добавили в МВД. После получения средств переписка под различными предлогами прекращается.
Ранее, 17 апреля, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что аферисты звонят россиянам, представляясь правоохранителями или представителями госорганов, и просят зарегистрироваться на определенном ресурсе. Затем они предлагают включить демонстрацию экрана для упрощения процесса. В результате мошенники получают доступ к личным данным и восстанавливают доступ к аккаунту на «Госуслугах».