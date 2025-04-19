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Студенты притворялись иностранками и выманивали деньги на сайтах знакомств

МВД: студенты-лингвисты выманивают деньги, притворяясь иностранками
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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
dzen
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Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств для «брачного мошенничества». Об этом в субботу, 19 апреля, говорится в материалах МВД.

«Брачные мошенничества <...> на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами «невесты» выманивают деньги», — цитирует материалы ведомства «РИА Новости».

Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц, добавили в МВД. После получения средств переписка под различными предлогами прекращается.

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Ранее, 17 апреля, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что аферисты звонят россиянам, представляясь правоохранителями или представителями госорганов, и просят зарегистрироваться на определенном ресурсе. Затем они предлагают включить демонстрацию экрана для упрощения процесса. В результате мошенники получают доступ к личным данным и восстанавливают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

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