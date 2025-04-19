Axios назвал причину возможного выхода Трампа из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта из-за позиции Киева, а не России. Об этом 18 марта сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Два европейских дипломата подтвердили слова [госсекретаря США Марко] Рубио, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время. Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев», — уточняется на портале.
Ранее Трамп сообщил, что если мирного соглашения не удастся достигнуть в ближайшее время, то он перейдет к «другим вопросам» внешней политики США.
Ранее в этот день американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если одна из сторон попытается «усложнять процесс». При этом он подчеркнул, что не хотел бы обсуждать такой сценарий, а американские власти намерены как можно скорее добиться мирного соглашения.