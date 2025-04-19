В Новосибирске осуждены шесть организаторов незаконных азартных игр
В Новосибирске осудили шестерых человек за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в региональном следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России.
Уточняется, что суд признал доказательства для вынесения приговора. Сообщники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Как указали в СК, в период с 1 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года шесть новосибирцев распределили роли организаторов и крупье и незаконно проводили в одном из помещений города игры в покер и рулетку.
«Полученными доходами в результате проведения азартных игр с использованием игрового оборудования фигуранты по делу распоряжались по своему усмотрению», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы условно от 1,5 до двух лет с аналогичным испытательным сроком.
Ранее, 17 апреля, в Петропавловске-Камчатском следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц») в отношении шести местных жителей. В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.