Группировка войск «Восток» ликвидировала два пункта управления БПЛА ВСУ

Два пункта управления беспилотниками и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы силами артиллерии группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны РФ в субботу, 19 апреля.

Российские разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проводили осмотр местности неподалеку от населенного пункта Федоровка на южнодонецком направлении проведения спецоперации. Были обнаружены два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации противника.

Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам ствольной артиллерии 36-й общевойсковой армии. Наведя орудия на цели, российские военнослужащие ликвидировали пункты управления и временной дислокации несколькими залпами.

Затем артиллеристы уничтожили еще одну выявленную цель — огневую точку ВСУ, которая препятствовала дальнейшему продвижению вглубь обороны противника.

Ранее, 16 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что российские военные нанесли поражение предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронированной техники ВСУ. Также отмечалось, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в 139 районах.