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За сутки в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли не менее 64 человек

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Не менее 64 человек погибли за сутки в результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Медицинские источники сообщили телеканалу, что с рассвета в результате израильских авиаударов по районам на севере и юге сектора [Газы] погибли 64 палестинца, при этом запрет на ввоз гуманитарной помощи сохраняется уже 46 день», — говорится в сообщении телеканала.

Более половины из этого количества жертв приходится на город Газа и северные районы палестинского анклава, уточнило издание. Погибшие и раненые есть и в Хан-Юнисе и Рафахе.

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15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.

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