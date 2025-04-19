СМИ указали на непобедимость России в конфликте с Киевом
Россия не может быть побеждена в противостоянии с Украиной. Об этом 18 апреля сообщило издание 19fortyfive.
«На Украине сдержанность не означает сдачу Киева. Это означает признание того, что Россия не может быть побеждена, в отличие от ожиданий западных ястребов», — уточняется в материале.
Далее сообщается, что властям США следует признать наступление многополярного мира и конец эпохи единоличной гегемонии.
18 апреля госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции заявил, что Штаты готовы помочь в урегулировании украинского конфликта, если обе стороны настроены на достижение мира. Он уточнил, что мирное урегулирование невозможно в краткосрочной перспективе.