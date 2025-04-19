Глава МИД Ирана Аракчи высоко оценил отношения страны с Россией

В настоящее время Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю двусторонних отношений. Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи.

«Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших 500-летних отношений», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Как указал дипломат, страны являются стратегическими партнерами и продолжат отстаивать общие интересы на международной арене.

Также глава МИД Ирана назвал состоявшиеся в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждения плодотворными.

Аракчи прибыл с визитом в Москву 17 апреля. В этот же день президент России Владимир Путин принял его в Кремле. Лавров в ходе встречи с главой Аракчи обсудил вопросы международной повестки дня, а также торгово-экономические связи.