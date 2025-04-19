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Кардиолог объяснила рост сердечно-сосудистых заболеваний

Врач Богаевская: число случаев болезней сердца растет из-за гиподинамии
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Малоподвижный образ жизни негативно влияет на состояние сосудов и сердце и может привести к сердечно-сосудочным заболеваниям. Но есть способы предупредить патологии и увеличить эффективность лечения. Об этом в субботу, 19 апреля, рассказала врач-кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская изданию «Газета.Ru».

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние три десятилетия смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла на 50%. Ежегодно в мире от этих болезней умирает более 17 млн человек, а в России — около 800 тыс.

Как указала эксперт, одной из ключевых причин такой статистики является гиподинамия — малоподвижный образ жизни, который ухудшает состояние сосудов и сердечной мышцы, способствует ожирению и развитию диабета.

«Многие исследования показывают, что значительный прирост заболеваемости связан с экологией. Повышают нагрузку на сердце острый стресс и наши вредные привычки. Наследственность играет не меньшую роль: вы находитесь в зоне риска, если у ваших родителей были похожие проблемы», — предупредила Богаевская.

По словам врача, самым распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы является ишемическая болезнь, на которую в России приходится до 54% смертей. За ней следуют аритмия, гипертония и сердечная недостаточность, добавила собеседница издания.

Богаевская уточнила, что основным методом лечения остается медикаментозная терапия, однако ее эффективность не всегда соответствует ожиданиям. Причины могут быть разными: неправильная дозировка, привыкание к препарату или индивидуальные особенности организма, перечислила эксперт.

Часто проблема кроется в поведении самих пациентов — многие самовольно корректируют дозы, заменяют лекарства аналогами, нарушают диету или пропускают прием таблеток, отметила врач.

Кардиолог подчеркнула, что вредные привычки также снижают эффективность лечения. Алкоголь несовместим со многими лекарствами, а никотин сужает сосуды, препятствуя проникновению действующих веществ в ткани. Терапия даст результат только при строгом соблюдении врачебных предписаний, напомнила Богаевская.

В качестве дополнения к лечению специалист порекомендовала неинвазивный метод — усиленную наружную контрпульсацию (УНКП). Эта процедура предполагает воздействие на нижние конечности и таз манжетами со сжатым воздухом, что улучшает кровообращение, предотвращает застойные явления и стимулирует восстановление тканей. УНКП положительно влияет на сердце и мозг, снижая риск ишемии, инсультов и ухудшения памяти, пояснила врач.

При этом Богаевская предупредила, что метод не заменяет операцию и не применяется в острых состояниях. Он эффективен как профилактическая мера или в период реабилитации после хирургического вмешательства. УНКП назначают пациентам с сосудистыми поражениями, гипертонией, перенесенными инфарктами или инсультами.

Лучшей защитой для сердца остается здоровый образ жизни: регулярная физическая активность, сбалансированное питание и отказ от курения и алкоголя. Эти простые меры значительно снижают риск развития серьезных заболеваний, заключила эксперт.

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18 апреля доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов рассказал «Известиям», что ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы. Как отметил специалист, при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице и эмоциональном напряжении человек, болеющий неосложненной ишемической болезнью сердца, ощущает дискомфорт, боль или жжение за грудиной в области сердца, потливость, сердцебиение, головокружение, которые в течение 1–3 минут исчезают во время отдыха.

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