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Сергей Ковалев одержал победу над Артуром Манном и завершил карьеру

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над немецким спортсменом Артуром Манном в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Противостояние прошло 18 апреля в Челябинске.

Ранее российский боец сообщал, что после этого боя намерен завершить профессиональную карьеру.

«В последние годы Ковалев выступал в первом тяжелом весе, где провел два боя: в 2022-м единогласным решением судей победил Тервела Пулева, а в 2024-м по очкам уступил Робину Сафару», — информирует «Спорт-Экспресс».

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