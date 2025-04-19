Сергей Ковалев одержал победу над Артуром Манном и завершил карьеру

Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над немецким спортсменом Артуром Манном в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Противостояние прошло 18 апреля в Челябинске.

Ранее российский боец сообщал, что после этого боя намерен завершить профессиональную карьеру.

«В последние годы Ковалев выступал в первом тяжелом весе, где провел два боя: в 2022-м единогласным решением судей победил Тервела Пулева, а в 2024-м по очкам уступил Робину Сафару», — информирует «Спорт-Экспресс».

11 марта абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол приехал в Россию после победы в реванше против Артура Бетербиева. В московском аэропорту Шереметьево бойца встретили караваем с его фамилией и песней «Группа крови» коллектива «Кино», под которую Бивол выходит на ринг.