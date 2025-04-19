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СМИ узнали о разработанном США плане мониторинга прекращения огня

WSJ: США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине
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Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN
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Представители США сообщили на встрече в Париже по украинскому вопросу, что разработали план мониторинга прекращения огня на Украине. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», — следует из публикации.

Авторы материала напомнили, что ранее глава Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио не назвал подробностей о вопросе гарантий безопасностей для украинской стороны, обсуждаемых в ходе встречи во французской столице.

В настоящее время речь идет только о проекте. При этом детали плана не сообщаются источником издания.

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Ранее в этот день американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если одна из сторон попытается «усложнять процесс». При этом он подчеркнул, что не хотел бы обсуждать такой сценарий, а американские власти намерены как можно скорее добиться мирного соглашения.

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