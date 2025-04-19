Соединенные Штаты готовы признать Республику Крым российской территорией в соглашении по Украине. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указали в агентстве, такой шаг подтверждает приверженность президента США Дональда Трампа добиться урегулирования украинского конфликта.

Другие подробности источником не приводятся, уточнили в издании.

17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ.

На следующий день заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил «Известиям», что слова спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который допустил признание не всех новых территорий РФ, можно прокомментировать фразой «торг здесь неуместен».