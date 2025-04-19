В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +25 градусов в Москве 19 апреля
Переменная облачность, по области местами кратковременный дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 19 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.
В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, а ночью температура может упасть до +8.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Ранее, 18 апреля, в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с вечера пятницы до вторника, об этом сообщал Гидрометцентр РФ.