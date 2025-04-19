РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года

Российские игроки «Коломны» Никита Мерзляк и Кадыргали Симбаев получили пожизненный запрет на любую связанную с футболом деятельность за организацию договорного матча с клубом «Амкал» 1 августа 2024 года. Соответствующее решение 18 апреля принял Российский футбольный союз (РФС).

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 Кубка России по футболу сезона-2024/25 между командами ФК «Амкал» (г. Москва) – ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 01 августа 2024 года) — запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — заявили в спортивной организации.

Также РФС постановил засчитать фактический счет матча.

2 апреля украинский арбитр Юрий Балков пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с соревнованиями под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), из-за манипуляции с результатами. В октябре 2024 года Балков направил текстовое сообщение судье, работавшему на этапе юниорского Гран-при в Любляне, с просьбой завысить оценки украинской танцевальной паре Ирина Пидгайная – Артем Коваль, чтобы они заняли первое место. Судьи не откликнулись на просьбу, но дуэт с Украины всё же выиграл соревнования.