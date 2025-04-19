Реклама
Прямой эфир
Мир
Патриарх Иерусалимский приветствовал доставку Благодатного огня в Россию
Мир
ЕС отложил принятие ограничительных мер против американских IT-корпораций
Общество
Путин включил Дмитрия Баканова в состав Военно-промышленной комиссии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Состоятельные американцы начали выводить деньги в банки Швейцарии из-за пошлин
Общество
Яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года
Мир
Правительство Великобритании сообщило о телефонном разговоре Стармера и Трампа
Армия
В ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с иностранными боеприпасами
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки
Спорт
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Барселоне
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Мир
Шор назвал задержание архиепископа Маркела трусливым поступком Кишинева
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Мир
Более 40 палестинцев погибли за день в результате ударов по Газе
Мир
Трамп опроверг «конкретное количество дней» для ясности в сделке по Украине
Общество
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Спорт
Южноафриканский бегун смог побить рекорд Усэйна Болта

РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские игроки «Коломны» Никита Мерзляк и Кадыргали Симбаев получили пожизненный запрет на любую связанную с футболом деятельность за организацию договорного матча с клубом «Амкал» 1 августа 2024 года. Соответствующее решение 18 апреля принял Российский футбольный союз (РФС).

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 Кубка России по футболу сезона-2024/25 между командами ФК «Амкал» (г. Москва) – ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 01 августа 2024 года) — запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — заявили в спортивной организации.

Также РФС постановил засчитать фактический счет матча.

Химкинский эксперимент: в каком состоянии подмосковный клуб поедет в Питер
Из-за финансовых проблем основной состав отказывается тренироваться накануне матча с «Зенитом»

2 апреля украинский арбитр Юрий Балков пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с соревнованиями под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), из-за манипуляции с результатами. В октябре 2024 года Балков направил текстовое сообщение судье, работавшему на этапе юниорского Гран-при в Любляне, с просьбой завысить оценки украинской танцевальной паре Ирина Пидгайная – Артем Коваль, чтобы они заняли первое место. Судьи не откликнулись на просьбу, но дуэт с Украины всё же выиграл соревнования.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025