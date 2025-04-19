Старший сержант Сергей Куфтырев руководил штурмом опорника ВСУ

Старший сержант Сергей Куфтырев командовал отделением во время штурма укрепленного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Министерстве обороны РФ в субботу, 19 апреля, сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Противник вел огонь по российским штурмовым группам, и Куфтырев принял решение обойти высоту, на которой располагался опорник, чтобы внезапно провести атаку с тыла. Была оперативно проведена разведка местности и разработан план. Успешно обойдя высоту, отделение Куфтырева открыло огонь по ВСУ с тыла, дезорганизовав ряды противника. В ходе боя опорный пункт перешел под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ).

Также в Минобороны РФ отметили профессионализм капитана Виталия Шевченко, который командовал подразделением ВС РФ и обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями российских войск.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ были повреждены антенно-фидерное устройство и антенна одного из опорных ретрансляторов, что привело к нарушению связи. Понимая необходимость быстрого восстановления коммуникации между подразделениями, Шевченко вместе с подчиненными выдвинулся к зоне повреждения, несмотря на опасность попасть под обстрел со стороны противника.

Шевченко и несколько отправившихся с ним военнослужащих не только оперативно произвели ремонт оборудования и восстановили связь, но и провели настройку так, чтобы связь не нарушалась под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

Ранее, 18 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что старший лейтенант Алексей Попенков командовал подразделением ВС РФ в ходе боя за освобождение населенного пункта в зоне проведения спецоперации, когда обнаружил замаскированные наблюдательный пост и пулеметный расчет противника.