Реклама
Прямой эфир
Мир
Патриарх Иерусалимский приветствовал доставку Благодатного огня в Россию
Мир
ЕС отложил принятие ограничительных мер против американских IT-корпораций
Общество
Путин включил Дмитрия Баканова в состав Военно-промышленной комиссии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Состоятельные американцы начали выводить деньги в банки Швейцарии из-за пошлин
Общество
Яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года
Мир
Правительство Великобритании сообщило о телефонном разговоре Стармера и Трампа
Армия
В ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с иностранными боеприпасами
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки
Спорт
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Барселоне
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Мир
Шор назвал задержание архиепископа Маркела трусливым поступком Кишинева
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Мир
Более 40 палестинцев погибли за день в результате ударов по Газе
Мир
Трамп опроверг «конкретное количество дней» для ясности в сделке по Украине
Общество
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Спорт
Южноафриканский бегун смог побить рекорд Усэйна Болта
Сюжет:

Старший сержант Сергей Куфтырев руководил штурмом опорника ВСУ

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Старший сержант Сергей Куфтырев командовал отделением во время штурма укрепленного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Министерстве обороны РФ в субботу, 19 апреля, сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Противник вел огонь по российским штурмовым группам, и Куфтырев принял решение обойти высоту, на которой располагался опорник, чтобы внезапно провести атаку с тыла. Была оперативно проведена разведка местности и разработан план. Успешно обойдя высоту, отделение Куфтырева открыло огонь по ВСУ с тыла, дезорганизовав ряды противника. В ходе боя опорный пункт перешел под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ).

Также в Минобороны РФ отметили профессионализм капитана Виталия Шевченко, который командовал подразделением ВС РФ и обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями российских войск.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ были повреждены антенно-фидерное устройство и антенна одного из опорных ретрансляторов, что привело к нарушению связи. Понимая необходимость быстрого восстановления коммуникации между подразделениями, Шевченко вместе с подчиненными выдвинулся к зоне повреждения, несмотря на опасность попасть под обстрел со стороны противника.

Шевченко и несколько отправившихся с ним военнослужащих не только оперативно произвели ремонт оборудования и восстановили связь, но и провели настройку так, чтобы связь не нарушалась под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

Опасная связь: как прокладывают оптоволоконные линии в зоне спецоперации
От надежности систем коммуникации зависят управление войсками и выполнение боевых задач

Ранее, 18 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что старший лейтенант Алексей Попенков командовал подразделением ВС РФ в ходе боя за освобождение населенного пункта в зоне проведения спецоперации, когда обнаружил замаскированные наблюдательный пост и пулеметный расчет противника.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025