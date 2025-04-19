Реклама
Прямой эфир
Мир
Патриарх Иерусалимский приветствовал доставку Благодатного огня в Россию
Мир
ЕС отложил принятие ограничительных мер против американских IT-корпораций
Общество
Путин включил Дмитрия Баканова в состав Военно-промышленной комиссии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Состоятельные американцы начали выводить деньги в банки Швейцарии из-за пошлин
Общество
Яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года
Мир
Правительство Великобритании сообщило о телефонном разговоре Стармера и Трампа
Армия
В ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с иностранными боеприпасами
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки
Спорт
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Барселоне
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Мир
Шор назвал задержание архиепископа Маркела трусливым поступком Кишинева
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Мир
Более 40 палестинцев погибли за день в результате ударов по Газе
Мир
Трамп опроверг «конкретное количество дней» для ясности в сделке по Украине
Общество
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Спорт
Южноафриканский бегун смог побить рекорд Усэйна Болта

Subaru разработала U-образную подушку безопасности для велосипедистов

The Drive: Subaru разработала U-образную подушку безопасности для велосипедистов
0
EN
Фото: Subaru
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Автомобилестроительная компания Subaru разработала U-образную подушку безопасности на случай столкновения машины и велосипедиста. Об этом 18 марта сообщает портал The Drive.

«Хотя подушки безопасности для пешеходов существуют уже более 10 лет, Subaru утверждает, что ее подушка безопасности для велосипедистов — первая в мире. На самом деле она изначально была подушкой безопасности для пешеходов, но компания увеличила площадь поверхности, чтобы охватить обе передние стойки», — говорится в материале.

При этом уточняется, что новинка анонсирована только для модели Subaru Forester, производимой для японского рынка. На данный момент неизвестно, будет ли новая подушка безопасности доступна на автомобилях для других регионов.

Жалоба из Челябинска: почему грузовики из КНР признали опасными
В Shacman рассказали о причинах приостановки ОТТС на свои модели

15 апреля на заводе в Тольятти началось производство автомобилей Lada Vesta в версии с ручным управлением. Сертифицированное оборудование дублирует функции педалей газа и тормоза, позволяя управлять машиной людям с нарушением функций одной или обеих ног.

20 марта стало известно, что компания «Соллерс» намерена запустить в продажу новый внедорожник в начале 2026 года. В запуск проекта планируется инвестировать более 4 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025