Subaru разработала U-образную подушку безопасности для велосипедистов

Автомобилестроительная компания Subaru разработала U-образную подушку безопасности на случай столкновения машины и велосипедиста. Об этом 18 марта сообщает портал The Drive.

«Хотя подушки безопасности для пешеходов существуют уже более 10 лет, Subaru утверждает, что ее подушка безопасности для велосипедистов — первая в мире. На самом деле она изначально была подушкой безопасности для пешеходов, но компания увеличила площадь поверхности, чтобы охватить обе передние стойки», — говорится в материале.

При этом уточняется, что новинка анонсирована только для модели Subaru Forester, производимой для японского рынка. На данный момент неизвестно, будет ли новая подушка безопасности доступна на автомобилях для других регионов.

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