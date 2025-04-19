В Липецке при попытке забраться на скалу погиб подросток

В Липецке, в Каменном Логе, погиб подросток, попытавшись забраться на скалу. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

«По данным следствия, во время прогулки подросток при попытке взобраться на отвесный скальный выступ упал, получив травму, несовместимую с жизнью», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники СК осматривают место трагедии и опрашивают свидетелей. С целью установления причины смерти подростка будет назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.

8 апреля рассказали, что в Новом Уренгое школьник напал на ученицу. Он также ранил ножом охранника. После нападения возбудили уголовное дело в соответствии со ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности»).