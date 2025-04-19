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Великобритания представила США проект сделки о пошлинах

The Guardian: Великобритания представила США проект сделки о снижении пошлин
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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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Великобритания представила США проект сделки о снижении пошлин, в нем предлагается урегулирование тарифов на сталь, алюминий и автомобили, при этом лекарства в него не вошли. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщила газета The Guardian со ссылкой на источник.

По данным издания, министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз планирует 22 апреля, во вторник, визит в Соединенные Штаты для встречи со своим американским коллегой Скоттом Бессентом. В ходе встречи Ривз намерен настаивать на заключении соглашения, защищающего британскую автомобильную, сталелитейную и фармацевтическую промышленность в условиях тарифной неопределенности.

«Британские официальные лица представили своим американским коллегам проект соглашения, который предусматривает снижение тарифов на сталь, алюминий и автомобили. Источники сообщают, что оно, однако, не распространяется на фармацевтические препараты», — говорится в публикации.

Как указала газета, президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о пошлинах для фармацевтики из Великобритании и они обойдутся британским компаниями в несколько миллиардов фунтов стерлингов.

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Накануне, 17 апреля, сообщалось, что администрация американского лидера рассчитывает на заключение торговой сделки с Великобританией в течение трех недель. Этому предшествовало предсказание вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Трамп согласится на «отличное» торговое соглашение с Великобританией из-за «культурной близости».

Американский лидер 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в Соединенные Штаты продукции. Для Евросоюза этот показатель повышен до 20%.

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