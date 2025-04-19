Прощание с актером дубляжа Панковым назначили на 22 апреля

Прощание с актером дубляжа Рудольфом Панковым состоится 22 апреля в Московской области, на Николо-Архангельском кладбище. Об этом 18 апреля заявили в Союзе кинематографистов России.

«Прощание с Рудольфом Панковым состоится 22 апреля (вторник) в 12 часов на Николо-Архангельском кладбище в ритуальном зале», — говорится в сообщении на сайте союза.

Актер был известен по озвучиванию Адриано Челентано, Дэвида Суше, Томми Ли Джонса и многих других артистов зарубежной киноиндустрии.

О смерти Панкова ранее в этот же день сообщили его коллеги. Актер дубляжа родился 17 сентября 1937 года в подмосковном Наро-Фоминске. В 1961 году он завершил обучение во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). После окончания обучения Панков начал работать мастером дубляжа и закадрового озвучивания на киностудии имени Горького.