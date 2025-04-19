Врач назвала самые безопасные ингредиенты для покраски яиц

Пасхальные яйца не только украшают, но и едят, поэтому безопасность красителей — это не просто формальность, а забота о здоровье, особенно если в доме есть дети, аллергики или люди с чувствительным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, наиболее надежный вариант — натуральные красители. Они не содержат искусственных добавок, не раздражают слизистую желудка и сводят к минимуму риск аллергических реакций. Кроме того, они просты в применении и позволяют добиться красивых, естественных оттенков, отметила Лушникова.

Как указала врач, классическим и проверенным средством для окрашивания яиц является луковая шелуха. Это доступный и универсальный вариант, дающий цветовую гамму от золотисто-желтого до глубокого красно-коричневого в зависимости от концентрации шелухи и времени выдержки. Для получения насыщенного оттенка яйца можно либо отварить в настое, либо оставить в нем на некоторое время, пояснила специалист.

Также еще один популярный краситель — свекла, которая придает скорлупе нежно-розовый или насыщенный бордовый цвет. Для лучшего результата Лушникова порекомендовала использовать свежевыжатый свекольный сок с добавлением небольшого количества уксуса — так цвет будет мягче, но полностью безопасным.

В последнее время набирает популярность окрашивание яиц куркумой, чему во многом способствуют соцсети и блогеры, рассказала собеседница издания. Она подчеркнула, что такой метод оправдан: куркума не только дает яркий желтый оттенок, но и обладает противовоспалительными свойствами, не вызывая аллергии даже у людей с повышенной чувствительностью.

А для получения фиолетовых или голубых оттенков Лушникова посоветовала краснокочанную капусту.

Кроме того, безопасными и деликатными вариантами являются черный чай и кофе, которые придают яйцам теплые бежевые и коричневые оттенки, уточнила врач. Этот способ идеально подойдет тем, кто предпочитает сдержанные и натуральные цвета.

А что касается яркий синтетических красителей неизвестного происхождения — их эксперт призвала избегать.

«Стоит помнить, что даже допустимые пищевые добавки могут вызывать реакции при накоплении в организме. Если есть сомнения — лучше использовать натуральные и привычные способы», — заключила Лушникова.

17 апреля эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о полезных рецептах на Пасху. По ее словам, если уменьшить количество сахара или использовать вместо него сахарозаменители, а вместо сливочного масла добавить в тесто творог, то калорийность кулича будет ниже. Глазурь, по словам эксперта, можно сделать не из сахара, а на основе низкокалорийного йогурта. Кроме того, некоторые используют при приготовлении кулича не обычную муку, а цельнозерновую, отруби и даже бананы.