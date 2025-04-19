Диетолог предупредила о вреде пасхальных куличей для ЖКТ

Чрезмерное поедание пасхальных куличей может стать причиной проблем с пищеварительной системой. Об этом 18 апреля сообщила врач-гастроэнтеролог, профессор РАН, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова в беседе с «Газетой.Ru».

«Мучные продукты медленнее транспортируются по желудочно-кишечному тракту, влияют на микрофлору кишечника, изменяя ее состав. У части людей это может замедлять перистальтику кишечника, вызывая запоры. При аллергии на глютен у людей могут возникать метеоризм и поносы», — предупредила она.

При этом заболевания желудочно-кишечного тракта могут обостряться при несбалансированном питании.

«Группу риска составляют люди, которые держали длительный пост и имели значимые ограничения в диете. Но даже в этом случае, наиболее часто причиной обострения заболеваний является употребление не куличей, а жирной пищи, наваристых блюд», — сообщила диетолог.

18 апреля врач Джутова предупредила об опасных красителях для яиц на Пасху. При выборе магазинных красителей специалист советует в первую очередь обращать внимание на состав продукта. Важно убедиться в отсутствии токсичных химических веществ, отдавая предпочтение пищевым красителям с натуральной основой. Обязательно следует проверять наличие сертификатов безопасности и срок годности продукции.