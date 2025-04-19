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В большинстве мегаполисов аренда жилья выросла сильнее платежей по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Только в трех городах-миллионниках России ежемесячные платежи по ипотеке оказались выше средних ставок аренды однокомнатных квартир. Об этом в субботу, 19 апреля, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«За год средние ставки аренды однокомнатных квартир в России выросли на 17,8%, а средняя стоимость квадратного метра в новостройках — на 15,9%, это увеличило количество городов-миллионников, где платежи по семейной ипотеке оказались ниже, чем ставки аренды аналогичного жилья», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По подсчетам эксперта, в прошлом году ежемесячные платежи по семейной ипотеке с первоначальным взносом 20% и сроком кредитования 30 лет за квартиру 35 кв. м были выше средних ставок аренды на 24,7% в Уфе, на 10,9% в Нижнем Новгороде, на 1,4% в Омске, на 1,2% в Казани и на 0,7% в Самаре. В этом году они оказались выше только в Уфе (на 11,1%), Омске (на 1,5%) и Нижнем Новгороде (на 0,1%).

«За прошлый год средние ставки аренды из-за дефицита доступного предложения в большинстве крупнейших городов России оказались откровенно перегретыми, что еще больше повысило привлекательность приобретения собственного жилья, причем как с применением семейной ипотеки, так и с рассрочками от застройщиков», — продолжает Решетникова.

На первом месте в рейтинге доступности платежей по семейной ипотеке Екатеринбург, где они составляют 71,1% от средней ставки аренды, на втором — Ростов-на-Дону (74,2%), на третьем — Волгоград (74,5%), на четвертом — Новосибирск (74,5%), на пятом — Самара (75,7%). Также в десятке лидеров Москва (78,1%), Красноярск (79%), Челябинск (81,3%), Санкт-Петербург (84,6%) и Казань (90,6%).

«Сейчас объем предложения на рынке аренды растет и мы отмечаем постепенное охлаждение ставок аренды. Однако такой тренд продлится до начала традиционного пикового спроса в июле–сентябре, когда разрыв между ценой аренды и ежемесячными платежами по ипотеке может еще больше вырасти», — подытожила эксперт.

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Ранее, 21 февраля, сообщалось, что среди опрошенных россиян 40,4% считают, что наиболее привлекательна для инвестиций в 2025 году коммерческая недвижимость. Еще 53,8% выбрали бы для вложения средств жилую недвижимость, следует из результатов исследования аналитиков курорта «Лучи».

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