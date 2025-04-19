Путин включил Дмитрия Баканова в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии генерального директора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова. Соответствующий указ 18 апреля размещен на портале официального публикования правовых актов.

«Включить в состав комиссии Баканова Д.В. — генерального директора госкорпорации «Роскосмос», — говорится в документе.

Указывается, что вышеназванный указ вступает в силу со дня его подписания.

8 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что представители корпорации и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обсудили планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта Международной космической станции (МКС) и планы развития лунной программы.