Собака Победа стала золотым призером премии «Лохматый Оскар»

Международную премию «Лохматый Оскар – 2024» получила дворняжка по кличке Победа, которая провела бойцов через минные поля. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили на сайте проекта «Мой ласковый и нужный зверь».

«Лауреатами сезона объявлены лохматый воин Победа (Самара), которая провела бойцов в зоне СВО через минные поля, а также трехлапый канистерапевт Рона (Калининград), которая помогает особенным деткам учиться читать», — говорится в заявлении.

Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда «Семенычи», получивший ранее звание прапорщика внутренней службы, стал бронзовым призером. К сожалению, прапорщик не смог присутствовать на награждении. Его напарник сообщил, что «Толик очень боится летать».

Приз «Во благо других» по решению арбитров достался бесстрашным биглям Роки и Рыжему (Тюменская область), не бросившим в беде своих маленьких хозяев.

Специальными призами премии награждена овчарка Ирбис (Камчатка). Пес ценой своего здоровья спас хозяина от четырех медведей.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в лесах Москвы из спячки вышла орешниковая соня. Об этом сообщили биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Рыжий зверек в апреле покидает норку и возвращается к привычной жизни, которая скрыта от посторонних глаз. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы.