Реклама
Прямой эфир
Мир
Хуситы заявили о первой атаке на авианосец США Carl Vinson
Мир
ЕС отложил принятие ограничительных мер против американских IT-корпораций
Экономика
Обороты малого и среднего бизнеса в России выросли на 18% в 2024 году
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Происшествия
ВСУ атаковали здание администрации Новокаховского округа Херсонской области
Общество
Яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года
Мир
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Армия
В ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с иностранными боеприпасами
Мир
Сын Куклачева счел новые санкции Украины проявлением страха Киева
Спорт
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Барселоне
Происшествия
Силы ПВО сбили два беспилотника в Курской области
Мир
Шор назвал задержание архиепископа Маркела трусливым поступком Кишинева
Мир
СМИ сообщили о запрете Трампу продолжать политику ускоренных депортаций
Мир
Более 40 палестинцев погибли за день в результате ударов по Газе
Общество
Константин Цзю назвал Овечкина главным спортсменом мира
Общество
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Мир
Трамп не исключил выхода США из переговорного процесса по Украине

Собака Победа стала золотым призером премии «Лохматый Оскар»

0
EN
Фото: dobrovserdce.ru
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Международную премию «Лохматый Оскар – 2024» получила дворняжка по кличке Победа, которая провела бойцов через минные поля. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили на сайте проекта «Мой ласковый и нужный зверь».

«Лауреатами сезона объявлены лохматый воин Победа (Самара), которая провела бойцов в зоне СВО через минные поля, а также трехлапый канистерапевт Рона (Калининград), которая помогает особенным деткам учиться читать», — говорится в заявлении.

Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда «Семенычи», получивший ранее звание прапорщика внутренней службы, стал бронзовым призером. К сожалению, прапорщик не смог присутствовать на награждении. Его напарник сообщил, что «Толик очень боится летать».

Приз «Во благо других» по решению арбитров достался бесстрашным биглям Роки и Рыжему (Тюменская область), не бросившим в беде своих маленьких хозяев.

Специальными призами премии награждена овчарка Ирбис (Камчатка). Пес ценой своего здоровья спас хозяина от четырех медведей.

Клон лютоволка: ученые «воскресили» вымерший вид хищников из «Игры престолов»
Биотехнологи США хотят возродить и других древних животных

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в лесах Москвы из спячки вышла орешниковая соня. Об этом сообщили биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Рыжий зверек в апреле покидает норку и возвращается к привычной жизни, которая скрыта от посторонних глаз. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025