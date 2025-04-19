В России прошел первый национальный Чемпионат розничных профессий, в котором приняли участие около сотни человек из более чем 20 регионов страны. Организатор мероприятия — Академия ритейла, соорганизатор — «Aвито Работа».

Чемпионат объединил работников и работодателей. В конкурсе участвовали кассиры, сотрудники торгового зала, продавцы-консультанты, сборщики-комплектовщики заказов и директора

магазинов.

В рамках чемпионата также прошла ярмарка вакансий. Ее участники узнали о том, как искать работу, составить резюме и подготовиться к собеседованию.

«Ритейл является и локомотивом, и отражением всей кадровой ситуации, которая есть на рынке. Одна из задач, которую мы ставим перед собой, — это популяризация этой сферы. Это честный рассказ про то, какая сейчас розничная торговля, какие процессы в ней происходят. Это не только точка входа, куда человек может прийти без опыта и зачастую начать карьеру. Это место, где он может развиваться, постигать новые технологии и выстраивать карьеру многие годы», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

По данным специалистов, сейчас дефицит персонала в розничной сфере составляет 15%. При этом средняя зарплата в ритейле с начала года выросла на 14%.