Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки

Около берегов Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом 18 апреля сообщил камчатский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в Telegram-канале.

Уточняется, что природный катаклизм произошел на расстоянии 460 км от Петропавловска-Камчатского.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 66,2 км.

16 апреля на филиппинском острове Минданао зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения был зафиксирован на глубине 31 км, в 107 км к юго-западу от Коронадал.