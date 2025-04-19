Особая программа «Пасхального дара» пройдет на Тверской площади

Одной из центральных локаций фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в Москве с 19 по 30 апреля, станет по традиции Тверская площадь. Об этом сообщили организаторы.

Гости площадки смогут узнать о разных техниках росписи и поучаствовать в мастер-классах.

В этом году темой оформления стали цветы: 29 ростовых яиц украсят гирлянды и венки из живых растений. Каждое яйцо будет установлено на подиуме-клумбе в окружении ампельных растений, вербы и весенних кустарников. Всего к празднику на Тверской площади высажено более 700 деревьев, кустарников и цветущих растений. Среди них — редкие для Москвы плакучие гималайские и ливанские кедры, кипарисовики и олеандры.

Архитектурные конструкции площади украшены орнаментами XIX века, с цветочными мотивами.

В творческих мастерских пройдут лекции и мастер-классы, посвященные российским цветочным узорам. Посетители узнают, какие значения скрываются в цветочных орнаментах на одежде, посуде и книгах, и сами попробуют освоить традиционные виды росписи. На мастер-классы гостей приглашают с 13:00 в выходные и с 16:00 в будние дни. Участники смогут изготовить праздничный подарок — букет в старинной технике на липовой тарелке, освоить искусство составления букетов из съедобных цветов, а также узнать историю яиц Фаберже, увидеть фотографии и создать собственные сувениры.