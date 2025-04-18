В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек

В провинции Манаби Эквадора 12 человек из группировки, признанной в стране террористической, совершили вооруженное нападение на петушиных боях. В результате погибло 11 человек и еще девять получили ранения. Об этом 18 апреля сообщил телеканал Ecuavisa со ссылкой на источники.

«Национальная полиция сообщила об 11 убитых и еще девяти раненых гражданах, среди которых также женщины и несовершеннолетние», — говорится в публикации.

Как указано, злоумышленники похитили $20 тыс. призового фонда.

Пострадавшие доставлены в больницы.

Полиция назначила вознаграждение гражданам за информацию об открывших стрельбу.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что Эквадор начал подготовку к прибытию американских войск, а президент страны Даниэль Нобоа собирается обратиться к лидеру США Дональду Трампу с просьбой помочь в борьбе с бандами в стране.