Трамп опроверг «конкретное количество дней» для ясности в сделке по Украине

Конкретного количества дней, по истечению которых будет ясность в сделке по Украине, нет, но Вашингтон хочет сделать это оперативно. Об этом 18 апреля заявил президент США Дональд Трамп, комментируя заявление госсекретаря Марко Рубио.

«Да, очень скоро (планируется решение вопроса. — Ред). Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро», — заявил американский лидер.

Ранее в пятницу на пресс-конференции Рубио заявил, что США готовы помочь в урегулировании украинского конфликта, если обе стороны настроены на достижение мира. Он уточнил, что мирное урегулирование невозможно в краткосрочной перспективе.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, 17 апреля сообщило, что Соединенные Штаты планируют добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель. По их данным, американские официальные лица ожидают «значительного прогресса» по данному вопросу.