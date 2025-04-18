Епископ Маркелл прокомментировал срыв его вылета из Молдавии в Израиль

«Сатанинские силы» бесчинствуют даже в святые дни. Так архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл 18 апреля прокомментировал в беседе с «Известиями» ситуацию с тем, что молдавская полиция снова помешала его вылету из Кишинева в Израиль.

«Бесчинствуют сатанинские силы, не скрываясь даже в такие святые дни, как Страстная пятница. Бог им судья, я от себя всех прощаю. Но от себя всех призываю сохранить свое спокойствие христианское, особенно в эти святые дни», — сказал он.

Маркелл, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, 17 апреля сообщил «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

На следующий день архиепископ предпринял вторую попытку вылета и рассказал, что по дороге в аэропорт его машину постоянно останавливала полиция. После священнослужителю во второй раз не дали вылететь из Кишинева. При этом возле аэропорта состоялась акция в поддержку Маркелла: участники митинга вышли с плакатами «Ждем Благодатный огонь дома!»