Ученый рассказал о загадках Туринской плащаницы

Туринская плащаница (полотно, в которое, как предполагается, завернули тело Иисуса Христа после распятия) представляет собой настоящую загадку для ученых, поскольку обладает удивительными свойствами, которые трудно объяснить. Об этом 18 апреля рассказал «Известиям» ученый Либерато Де Каро из Института кристаллографии Национального исследовательского совета.

«Если бы трехмерное тело было завернуто в простыню, то должны были бы остаться боковые отпечатки, которые создали бы изображение деформированного тела. <…> Однако их нет, и мы видим только трехмерное изображение, которое имеет больше информации, чем реальное трехмерное тело», — прокомментировал исследователь.

По его словам, чтобы понять, как сформировалось изображение, ученые пытались определить его возраст. Так, в 1988 году было обнаружено, что содержание углерода-14 указывает на метеоритную эпоху. Однако несколько лет назад, в 2022 году, появилась новая датировка, которая позволяет предположить, что Туринская плащаница могла действительно обернуть тело Иисуса.

В 2024 году был проведен еще один эксперимент — компьютерная симуляция. Ученые отмечают, что если кто-то оборачивает простыню вокруг трехмерного тела, то наиболее вероятные области контакта будут боковыми. Однако эти области отсутствуют на изображении на плащанице.

«Проще сказать, что Туринская плащаница — это средневековая подделка, чем решать проблему объяснения того, как сформировался образ. Но это действительно вызов нашему научному знанию, и он доказывает, что этот образ обладает уникальными свойствами. <...> Мы думали о низких рельефах, которые не имеют боковых деформаций, поскольку у них нет боковых частей. Но не такого такого оборудования, которое может объяснить невероятное изображение тела», — отметил Либерато Де Каро.

Подробнее — в «Итоговой программе с Петром Марченко», которая выйдет на телеканале РЕН ТВ в воскресенье, 20 апреля, в 23:00.

Ранее в этот день директор Института кристаллографии Национального исследовательского совета Чинзия Джаннини рассказала, что для изучения образца Туринской плащаницы использовали новую рентгеновскую технику.