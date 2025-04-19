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«Нужно ломать психологию второстепенного участника большой игры»

Генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов — о кризисе команды, скандальных расставаниях с игроками и карт-бланше главному тренеру
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Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» проводит очередной сложный сезон. Прошлым летом он в очередной раз поменял руководство спортивного блока, а осенью в пятый раз за три года сменил главного тренера — вместо Саши Илича пришел Виктор Гончаренко. Резких улучшений результата это пока не дало — «Пари НН» в нынешнем чемпионате России идет на 14-м месте в зоне переходных матчей, по итогам которых с трудом спасался от вылета из РПЛ в два предыдущих сезона. При этом команда за шесть туров до финиша всего на пять очков оторвалась от зоны прямого вылета.

Зимой клуб частично обновил состав, но расставание с рядом футболистов обернулось публичными скандалами. В частности, полузащитник Данила Ведерников, собрав вещи из раздевалки «Пари НН», оставил там бутсы, на которых были написаны матерные оскорбления в адрес спортивного директора нижегородского клуба Александра Удальцова и его заместителя Владимира Рыкова. В интервью «Известиям» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал эти скандалы, объяснил кадровую чехарду в клубе, заявил о полном доверии к Гончаренко, а также рассказал о реакции на дисквалификацию вратаря Никиты Медведева за оскорбление официальных лиц матча и сломанную дверь. Также рассказал о ситуации с находящимся в аренде во владивостокском «Динамо» футболисте нижегородской команды Антоне Мухине, 10 апреля заявившим, что его избил вплоть до сотрясения президент дальневосточного клуба Эдуард Садлер.

— Как оцениваете ситуацию с Антоном Мухиным?

— Я уже говорил ранее и повторю: мы должны действовать в рамках регламента и не руководствоваться какими-то эмоциями и спонтанными мыслями на этот счет. Все-таки футбол должен объединять людей и клубы, а не устраивать войну между ними. Поэтому мы за конструктивное разрешение этой ситуации и за действия в рамках существующих регламентов РФС. Сейчас приоритетно мы работаем с тем, чтобы Антон Мухин быстрее восстановился. Он получает необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Владивостока. Надеемся, что Антон быстро восстановится. И уже дальше будем предпринимать следующие шаги, в том числе в юридической плоскости. Я с ним на связи каждый день. Он мне звонит, я ему звоню. Помимо трудовых отношений с Мухиным у нас есть еще чисто человеческое общение. И мы в клубе пытаемся его поддержать и дать ему понимание, что он не один в этой ситуации, хоть сейчас и находится территориально далеко от Нижнего Новгорода.

— «Пари НН» в последнем матче с московским «Динамо» прервал свою серию поражений, но по-прежнему находится в зоне переходных матчей с риском оказаться в зоне вылета. Паника из-за возможного вылета есть?

— Никакой паники точно нет. Есть уверенность, что ребята тоже понимают сложившуюся ситуацию, которую сами и допустили. Есть желание эту историю начать исправлять — у футболистов это желание тоже есть. Клуб для этого всё делает. И делал до этого всё, что можно было. Зимой были созданы максимально хорошие условия для сборов. Да и в мартовскую паузу на игры сборных ребята улетели тренироваться на хорошие, не весенние поля, где не было распутицы, снега, дождя. И нормально готовились к следующим матчам. Зарплаты и премии платим вовремя. Максимально комфортные условия создаются не только для футболистов, но и для их семей, близких. Поэтому считаю, что футболисты должны осознавать: за ними стоит не только логотип на майке и тренерский штаб, а еще и город с 800-летней историей. Надеюсь, что и болельщики достучались до сердец наших игроков.

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— За счет чего клуб будет выбираться из сложившейся ситуации?

— За счет качества игры. Оно у нас в общем есть. И на самом деле уровень футболистов по их физическим данным и качеству адекватен РПЛ. Чего не хватает, так это определенных настроек, связанных с уровнем мотивации, заряженности на матчи. Надеюсь, Виктор Михайлович сумеет это перестроить. Впрочем, по последнему матчу с московским «Динамо» (1:1) мы уже видели, что команда вышла совсем с другим настроем, чем это было туром ранее в игре с «Оренбургом» (1:2).

— Вам не кажется, что осенью клуб поторопился со сменой главного тренера? Понятно, что легко задним умом рассуждать, но перед увольнением Саши Илича «Пари НН» выиграл в гостях у своего прямого конкурента «Оренбурга» (2:1) в первом круге, вырвал в концовке ничью с «Акроном» (2:2), то есть команда готова была биться до конца. С приходом Гончаренко как минимум не стало лучше.

— Не кажется. Мы долго разговаривали с предыдущим главным тренером и понимали, что адаптация в России, понимание футбола в РПЛ, какие-то моменты, связанные с ежедневной работой, здесь немножко другие, нежели в Европе. Там больше солнечных дней, там нет даже представления, что можно играть в футбол в снегу, там логистика более комфортная, чем здесь. Сел в самолет — прилетел. А у нас на многие матчи приходится на автобусе добираться — как у нас было в марте, когда мы ездили в гости к «Рубину» в Казань. Больше пяти часов ехали туда из Нижнего Новгорода на автобусе — конечно, это сказывается на физическом состоянии футболистов. Обе стороны — и клуб, и предыдущий тренерский штаб — всё это прекрасно понимали. И лучше было уйти на определенном гребне, на определенной высоте, чем уйти аутсайдером.

— Если исходить из этих слов, то вашему благородству нет пределов — теперь Саша Илич совершенно обоснованно может говорить, что оставил команду на 11-м месте с отрывом в три очка от зоны стыков, а теперь на 14-м месте в этой зоне стыков.

— И Саша Илич — тоже благородный человек. Он всё прекрасно понимал и честно говорил с нами. Соответственно, клуб тоже повел себя по-человечески.

— Вы сказали, что в Европе нет представления об игре в снегу. Но Илич работал в «Пари НН» с апреля по начало октября, когда снега нет.

— Уже всё начиналось. И главное, мы мониторили, анализировали ситуацию. Видели, предвосхищали, что не совсем правильно входим в зимнюю часть сезона. Были определенные моменты, которые нас — меня лично и спортивный отдел нашего клуба — заставили считать, что это может регресс дать.

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— Год назад Виктор Гончаренко вылетел с «Уралом» через переходные матчи, сейчас с «Пари НН» тоже может в них поучаствовать. Что делается, чтобы избежать такого негативного сценария?

— Мне сложно сказать, какие в «Урале» были условия у Виктора Михайловича. Но могу с уверенностью заявить, что мы ему дали максимум автономии. Виктор Михайлович — творец на тренировках, при подготовке команды к матчам и во время игры. Никто ему не диктует условия, а только создает возможности для работы. Нужен тимбилдинг — проведем его. Нужно поехать на дополнительные сборы — поедем. Мы сейчас полностью выполняем задачи, которые Виктор Михайлович ставит перед клубом и офисом.

— Верны ли слухи, что Гончаренко мог быть уволен, случись по итогам последнего матча с московским «Динамо» (1:1) пятое поражение подряд?

— Это в корне неверная информация. До матча с «Динамо» совет директоров не собирался и вопрос отставки главного тренера в повестке не стоял. Конечно, всё измеряется турнирной таблицей, но в настоящий момент вопрос смены тренерского штаба внутри клуба даже не обсуждался.

— Можете объяснить, почему из сезона в сезон постоянно меняются руководители и тренеры «Пари НН», а результат уже третий сезон подряд один — нервная борьба за выживание в конце чемпионата с финишем в зоне стыков?

— Знаете, можно, конечно, как раньше случалось, сказать, что мы клуб с самым маленьким бюджетом в РПЛ, и всё этим объяснить. Но я не считаю, что это полноценно объясняет тот результат, который мы сейчас имеем. Тем более, недавняя победа махачкалинского «Динамо» в гостях над «Спартаком» (2:1) полностью опровергает эту теорию. Да, матч был какой-то аномальный по статистике. Махачкалинцы здорово отыграли первый тайм, не дав ничего создать «Спартаку», но во втором отскочили. Я вспомнил этот матч к тому, что в этом сезоне у Махачкалы бюджет еще меньше, чем у нас. Тем не менее, команда уверенно идет вне зоны стыков.

— В чем тогда постоянные проблемы «Пари НН»?

— Мне кажется, здесь больше вопрос психологии, отношений внутри. Поменялся весь тренерский штаб, большая часть команды. И есть такая психология, что мы где-то рядом с Москвой. Не на уровне Москвы, а рядом с Москвой. Такая психология второстепенного участника большой игры — ее нужно ломать. Нижний Новгород — тоже столица. Сколько титулов столиц в последние годы привезли в наш город. «Столица молодежи», «Столица закатов». Еще и географическая столица Приволжского федерального округа. Вот и в спортивном, футбольном плане тоже надо стремиться к такому статусу — показывать классную и яркую игру. Психологию, что мы где-то рядом с Москвой, нужно менять. Может быть, она передается от поколения к поколению, отсюда где-то есть стеснение и зажим какой-то. А мы ничем не хуже. Разве наш Хуан Босельи хуже, чем какой-нибудь нападающий «Спартака» или московского «Динамо»? Нет. Уровень у него достаточно высокий. По нему много предложений, в том числе из-за рубежа и от наших топ-клубов. И все должны мыслить так, что не хуже той же Москвы. Нужно заканчивать с психологией второго билета.

— Что это за психология второго билета? Восприятие Нижнего Новгорода не как самодостаточного места, а как города в четырех часах езды на скоростном поезде от Москвы, где можно устроиться по остаточному принципу, если не нашел себя в столице?

— Да, переждать, посмотреть, понаблюдать. Выждать паузу. Использовать как какой-то плацдармик. Считаю, что эту психологию нужно ломать. И дело здесь не в деньгах. Повторюсь, мы в прошлом сезоне были последними по бюджету в РПЛ. Сейчас выше Махачкалы и примерно на одном уровне с «Факелом» и «Оренбургом». А есть клубы, где не выплачивают зарплаты по три месяца.

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— Это вы про «Химки»?

— Да, у них тяжелая ситуация сейчас. Я этот клуб уважаю и вспомнил о долгах лишь к тому, что почти у всех команд второй восьмерки есть проблемы. У «Крыльев Советов» их не было разве? Вспомним, какие скандалы вокруг клуба были совсем недавно. Я всё это к тому, что у всех есть проблемы, поэтому наши постоянные трудности — это вопрос не денег, а ментальности. Нам нужна ментальность, что мы не какие-то второстепенные, а можем навязывать игру первым номером.

— Уже третий сезон у «Пари НН» крупный партнер из букмекеров, чье название внесено даже в название клуба. При этом он наряду с регионом участвует в управлении, в назначении людей на разные должности. Нет ощущения, что такое отсутствие единого центра принятия решений вредит?

— Стратегические вопросы выносятся на совет директоров, у нас есть спортивный блок, который отвечает за комплектование состава, трансферы и селекцию. В работу никто не вмешивается. Никакого раздрая нет. Много очень говорят, что у меня с Удальцовым какой-то личный конфликт — такого нет. Просто кому-то надо так говорить, чтобы в головах журналистов и, в первую очередь футболистов, посеять мысль, что что-то у нас не так. На недавней встрече с болельщиками я обратился и к ним, и к команде: «Ребята, не слушайте ту ерунду, которую несут вокруг. Не надо об этом даже думать, рефлексировать. Пообщайтесь лучше лично со мной, с Удальцовым и командой. Всё станет ясно». Я при этом попросил от лица всего клуба и, в частности, спортивного блока извинения за возможные нюансы, связанные с тем, как футболисты уходили из «Пари НН». Эти расставания можно было сделать лучше, более красивыми.

— Вы про Дмитрия Живоглядова, Илью Жигулёва и Данилу Ведерникова?

— И этих ребят в том числе. Я извинился перед ними за то, как происходил их уход. Но это большой спорт, где ожидания высоки. И парни, по крайней мере, мне лично говорили: «Давид, никаких претензий». Да, есть рабочие моменты, футболисты защищают свою позицию в переговорах о расторжении контрактов, мы как клуб свою. Но нет такой человеческой ненависти, которую качают в соцсетях. Нет такого негативного отношения к конкретном персоналиям, будь то Удальцов, я или еще кто-то.

— К вам лично, может быть, и нет, но к Удальцову и Рыкову есть как минимум у Ведерникова, судя по сделанным им надписям на бутсах.

— Данила — хороший футболист. Но всё равно должен срабатывать какой-то стопор. Мы все-таки должны общаться культурно. Если ты считаешь, что по отношению к тебе что-то было сделано неправильно, — приди и пообщайся. Надо выключать негативные эмоции — они для бедных. Если ты хочешь быть бедным духом, постоянно переживать, накручивать себя, это всё потом конвертируется в неврозы, в различные болячки хронические. Говорю это как кандидат фармацевтических наук и бывший министр здравоохранения Нижегородской области. Если ты всего этого хочешь, ну окей, тогда негативь. Может быть, никто вовремя не остановил Данилу от такого поступка — не было никого рядом, кто взял бы его за руку и сказал: «Знаешь, друг, давай по-другому решим твой вопрос». В итоге он его решил так, как решил. И в результате этот вопрос на самом деле не решен — негатив остался. Пользуясь случаем, хочу обратиться и к Даниле, и к Жигулёву, и к нашему замечательному Илье Кухарчуку, и к другим нашим бывшим футболистам и сказать, что всех их уважаю. Того же Жигулёва я после его ухода поздравлял с днем рождения и с Новым годом поздравил.

— Он ответил?

— Да-да, ответил. Мы хорошо общаемся. Надо просто менять внутри футбола или, по крайней мере, внутри нашей команды отношения на стратегию win-win. Все от этого должны выиграть — клуб, футболисты. Никакой деструкции быть не должно.

— Еще вопрос про Ведерникова. В интервью «Спорт 24» он говорил о встрече с вами и Удальцовым в вашем кабинете. Со слов Данилы, он сказал, что раз «Пари НН» решил с ним расстаться, то мог сказать об этом в декабре, а не феврале. Удальцов ответил, что в декабре написал об этом агенту Ведерникова. Ведерников попросил показать переписку с агентом, Александр не сделал этого. После этого Данила сказал вам, что будет общаться только с вами, Удальцов вышел из кабинета, и вы с Ведерниковым договорились об условиях расторжения контракта. Можете рассказать свою версию этого эпизода?

— Не скрою, был эмоциональный спор. И Данила действительно попросил Удальцова оставить нас наедине. Это было сделано культурно, без повышенных тонов. Мы пять минут пообщались и ударили по рукам, договорившись об условиях. Но не было такого, чтобы кто-то кого-то выгонял, с апломбом говорил и возвышался надо мной или спортивным директором — такого Ведерников не делал.

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— Как отреагировали на дисквалификацию Никиты Медведева?

— Он эмоциональный человек. Я его искренне уважаю. Пытались его поддержать до решения КДК РФС о дисквалификации, приводили нарезки аналогичных эпизодов с подобными эмоциональными срывами, где футболисты даже хуже выражаются. Сам Никита извинился публично за эпизод. В результате апелляционный комитет РФС отредактировал первоначальное решение КДК, сократив дисквалификацию с двух матчей до одного, и Медведев сможет сыграть в ближайшем матче с «Локомотивом». Могу еще сказать, что мы установили около раздевалки команды специальную резиновую грушу в виде головы человека, на которой тренируются бойцы. Назвали его Гошей. Теперь, если кто-то эмоционально заведен в команде, может подойти и дать леща этой резиновой груше. Для выхода негативных эмоций это сделано. Лучше бейте Гошу, чем двери.

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