Пик метеорного потока Лириды весной 2025 года: когда и как наблюдать

В конце апреля россияне смогут наблюдать метеорный поток Лириды. Это первый весенний звездопад, который будет виден невооруженным глазом в разных уголках страны. Погодные условия обещают быть благоприятными, поэтому разглядеть можно будет до 18 метеоров в час. Когда и где лучше всего наблюдать апрельские Лириды в 2025 году, рассказывают «Известия».

Метеорный поток Лириды в 2025 году — о явлении

История наблюдения Лирид насчитывает уже более 2,5 тыс. лет. Это один из старейших метеорных потоков, самое первое упоминание о котором появилось в Китае и датируется 687 годом до нашей эры.

Поток был образован кометой C/1861 G1 «Тэтчер», названной в честь астронома-любителя Альберта Тэтчера. Каждый год в апреле Земля проходит сквозь шлейф пыли, оставленной кометой. В результате в небе появляются яркие вспышки света — метеоры, которые движутся со скоростью около 48 км/ч и сгорают в атмосфере Земли на высоте примерно 100–120 км.

Радиант Лирид, или область небосвода, откуда разлетаются метеоры, находится в созвездии Лиры в Северном полушарии неба. Свое название это созвездие получило за сходство с древнегреческим музыкальным инструментом, а впоследствии дало название метеорному потоку.

Обычно в небе наблюдается до 20 метеоров в час. Но в прошлые времена астрономы фиксировали и до 100 вспышек. В последний раз подобное явление происходило в 1985 году. Цвет Лирид преимущественно белый. Реже встречаются метеоры светло-голубого и других оттенков.

Когда и где смотреть Лириды в апреле 2025 года

Каждый год период активности и интенсивность потока разные. В 2025 году Лириды доступны для наблюдения с 16 по 25 апреля. Своего пика поток достигнет с вечера вторника, 22 апреля, до утра среды, 23 апреля. Яркие вспышки также можно будет наблюдать в течение еще нескольких ночей — за день до и после обозначенной даты.

По данным Московского планетария, ожидается до 18 метеоров в час. Метеоры апрельских Лирид будут видны из многих локаций по всему миру. Однако лучше всего их наблюдать в Северном полушарии при ясной погоде после захода солнца.

В России звездопад будет хорошо видно на Кавказе, в Карелии, на Байкале, Алтае и многих других регионах. В Москве и других крупных городах многое зависит от выбранной местности и освещения. Астрономы советуют выбирать темные открытые площадки, например городские парки, а в столице — смотровую площадку на Воробьевых горах.

Метеорный поток Лириды 22 апреля — условия для наблюдения

В апреле радиант Лирид будет находиться высоко над горизонтом, что создает хорошие условия для наблюдения. Кроме того, пик метеорного потока приходится на период убывающей Луны, и спутник Земли не помешает насладиться астрономическим событием.

Каких-либо специальных приборов не потребуется, так как Лириды будут видны невооруженным глазом. Найти радиант метеоров довольно просто. Он находится немного правее от звезды Вега — одной из самых ярких в ночном небе и самой яркой в созвездии Лира.

Чтобы точно определить место расположения, лучше воспользоваться специальным приложением. Например Sky Tonight или Star Walk 2. В поиске нужно ввести название «апрельские Лириды» и нажать на значок прицела рядом с результатом поиска. При этом указать слово «апрельские» крайне важно, поскольку существуют еще июньские Лириды, которые обычно активны с 10-го по 21-е число летнего месяца.



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