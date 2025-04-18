Рубио проинформировал Рютте о мирном плане по украинскому урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте проинформировал его о предложениях США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 18 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы проинформировать его о мирном предложении, представленном вчера украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону», — указано в сообщении.

Отмечается, что Рубио выразил Рютте надежду администрации президента страны Дональда Трампа на то, что это предложение будет принято и приведет к длительному миру на Украине. Кроме того, госсекретарь США уточнил, что если не будет никаких продвижений в этом вопросе, то Соединенные Штаты откажутся от усилий по посредничеству в установлении мира между странами.

Накануне в Париже делегация США провела встречу с представителями киевского режима и стран Европы по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «удвоят усилия для достижения мира на Украине». Тогда же Рубио отметил, что страны ЕС должны быть вовлечены в урегулирование, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью соглашения.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США 17 апреля провели телефонный разговор и обсудили украинский конфликт.