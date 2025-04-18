Французский департамент Па-де-Кале исключил Ле Пен из своего совета

Французский департамент Па-де-Кале лишил лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен должности члена регионального совета из-за наложенных на нее судом ограничений. Об этом 18 апреля сообщил канал BFM Littoral.

«Департамент Па-де-Кале объявил <…> о принятии постановления, официально закрепляющего утрату Марин Ле Пен мандата <…> после того, как 31 марта она была приговорена к немедленному лишению права быть избранной на пять лет», — сказано в материале.

Как отмечает вещатель, Ле Пен может оспорить решение в административном суде и при подаче апелляции его действие приостановят. При этом указывается, что административный суд Лилля пока не получал обращений от политика.

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два — домашний арест с ношением электронного браслета. Кроме того, она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года.

Сама Ле Пен сообщила, что приговор против нее является политическим и преследует цель не дать ей быть кандидатом на президентских выборах во Франции.