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Дачникам объяснили запрет на сжигание мусора на участках

Эколог Белова: сжигание шин, пластика и покрышек отравляет воздух и людей
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, эксперт в сфере экологии Лилия Белова рассказала, почему на дачных участках нельзя сжигать отходы.

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 18 апреля, специалист напомнила, что на дачах нельзя жечь шины, любой пластик, покрышки, поскольку в результате в атмосферу выделяются диоксины и фураны, которые при попадании в организм накапливаются там. Их переизбыток может спровоцировать различные заболевания, включая онкологические.

Также на дачах нельзя жечь токсичные вещества, а биологические отходы можно, например, бумажные пакеты или спиленные ветки.

«Я говорю только о чистых бумажных пакетах, если внутри них есть пленка, то это уже не подлежит сжиганию, потому что это будет пластик, который выделяет в воздух отравляющие вещества», — предупредила специалист.

По ее словам, дачникам стоит приобрести небольшую емкость для компостирования. Это может быть и вырытая в земле яма, в которую можно складывать пищевые отходы. Для утилизации резины придется поискать специальные пункты.

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15 апреля в Роскачестве призвали не сжигать на даче пластик и резину. Кроме того, можно самостоятельно уничтожать в огне траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них, листву. Но другие категории пищевых отходов сжигать запрещено, пишет «Москва 24». Если правила нарушены, то дачнику придется заплатить штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. В случае если же нарушены правила пожарной безопасности в лесах, штраф будет составлять от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, сообщает ИА Регнум.

10 апреля юрист Илья Русяев напомнил, что основные штрафы дачникам связаны с несоблюдением санитарных и противопожарных требований, нарушениями при использовании земли, а также с вопросами регистрации построек. По словам эксперта, самым распространенным основанием для штрафа остаются случаи, когда дачники устраивают костры или жарят мясо в мангалах, не соблюдая дистанцию в 5 м от построек.

5 апреля адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что на дачных участках устанавливать мангал, барбекю, печь или любую другую жаровню можно на расстоянии не ближе 5 м от жилого здания. Вокруг места установки мангала важно убрать легковоспламеняющиеся предметы и мусор — очистить надо участок радиусом до 2 м.

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