Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области мирный житель пострадал после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что мужчина смог самостоятельно обратиться в медицинское учреждение, где у него диагностировали травмы. По словам губернатора, пострадавший отказался от госпитализации.

Кроме того, Гладков уточнил, что автомобиль потерпевшего получил повреждения.

В этот же день в населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области беспилотник атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Пострадавшего доставили на подстанцию скорой медицинской помощи, ему диагностировали баротравму и осколочное ранение спины.