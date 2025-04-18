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WP сообщила о разногласиях по поводу Ирана в администрации Трампа

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Фото: TASS/Alex Edelman
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Госсекретарь США Марк Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц уверены, что против ядерной программы Ирана необходимо провести военную операцию, в то время как вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард выступают за более осмотрительную политику. Об этом 18 апреля сообщила газета The Washington Post.

«Уолтц и <...> Рубио сделали выбор в пользу военных действий для уничтожения потенциала Ирана по производству ядерного оружия», — говорится в публикации со ссылкой на представителей властей США.

Аналогичный план президенту США Дональду Трампу предлагают сторонники крайне правых взглядов, которые занимают произраильские позиции.

Вэнс и Габбард, в свою очередь, поддерживают более осторожный образ действий. Помимо них за дипломатический подход выступает и американский журналист Такер Карлсон.

Сторонники более сдержанного подхода, исходя из оценок американской разведки, считают, что Тегеран не собирается создавать ядерное оружие. По их словам, существует вероятность, что бомбардировка Ирана может стать причиной для более масштабной региональной войны на Ближнем Востоке.

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Ранее в тот же день агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что Ирану необходимы гарантии того, что США не выйдут из новой ядерной сделки. Уточняется, что республика будет действовать исключительно в соответствии с позицией верховного лидера страны Али Хаменеи.

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи, отвечая на вопрос «Известий» во время пресс-конференции в Москве, заявил, что в настоящее время ситуация в переговорах по ядерной программе сложилась так, что Исламская Республика не может вести прямые переговоры с оппонентами из-за поступающих угроз с американской стороны.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам. По завершении встречи Тегеран сообщил о продолжении переговоров через неделю.

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