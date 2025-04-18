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День инноваций Минобороны России прошел на базе технополиса «ЭРА» в Анапе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе 18 апреля прошел День инноваций Минобороны России, где 35 организаций представили более 60 проектов и разработок.

Выставка прошла под руководством Управления МО РФ по руководству деятельностью военным инновационным технополисом и была организована с целью поиска передовых технологий и продукции двойного назначения. Образцы прошли экспертную оценку на предмет новизны и степени завершенности, а также важности для российских военных. Лучшие экспонаты будут доработаны для последующего применения в интересах Минобороны России.

Большое внимание было уделено беспилотникам: на выставке представили как модели самолетного, так и коптерного вида. Они обладают высокой помехоустойчивостью и способны эффективно работать в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

Большой интерес у посетителей вызвала портативная станция обнаружения малоразмерных воздушных целей, которое помогает в обнаружении и определении коордиант малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Планируется, что эти системы будут использоваться для охраны критически важных объектов и территорий.

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Активное участие в работе над экспонатами приняли и операторы научных рот Технополиса «ЭРА» — молодые ученые, проходящие здесь срочную службу. В ходе проведения Дня инноваций Технополис организовал «Ярмарку вакансий», на которой представители ведущих предприятий промышленности страны представили для них варианты потенциальных рабочих мест.

Одним из центральных мероприятий научно-деловой программы стала Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Новые материалы и энергетика в Вооруженных Силах Российской Федерации», в котором приняли участие более 200 человек, в том числе с докладами выступили девять докторов наук и 45 кандидатов наук. В ходе конференции участники обменивались информацией о новых научно-технических разработках в области оружия на новых физических принципах, нанотехнологий, наноматериалов и других темах.

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