Траты на автотовары у россиян в марте увеличились на 42%

В марте 2025 года по сравнению с февралем траты россиян на автотовары увеличились в среднем на 42%, выяснили аналитики Moneypalce (входит в экосистему для бизнеса «Контур»), изучив динамику продаж на Ozon. Исследование есть в распоряжении «Известий».

Аналитики отметили увеличение спроса на шины, автозапчасти, масла и другую автохимию, а также на аудиосистемы для автомобилей. Наибольший рост продаж в марте наблюдался в следующих товарных категориях: защита кузова (262%), грузы для балансировки шин (152%), диски (183%).

«На товары для ухода за автомобилем россияне потратили 331 млн рублей в марте, из них 78 млн рублей — на чистящие средства (на 59% больше, чем в феврале). Еще 61 млн рублей ушел на краски и грунтовки, 53 млн рублей — на щетки и салфетки, 41 млн рублей — на воски и полироли и 17 млн рублей — на мойки высокого давления», — говорится в исследовании.

Из автохимии наибольший рост пришелся на средства антикора (на 60% больше, чем в феврале). По сумме затрат в лидерах моторные масла: 805 млн рублей за март, что на 42% больше, чем за этот же период 2024 года. На покупку стоек стабилизатора и других запчастей для подвески ушло 262 млн рублей, на тормозные диски и усилители — 242 млн рублей, что на 30% превышает затраты автовладельцев в марте 2024-го.

На 52% в марте по сравнению с февралем и на 264% по сравнению с 2024 годом увеличилось число покупок автомагнитол (всего на сумму 429 млн рублей), а объем продаж автосигнализаций (94 млн рублей) вырос на 27% в марте (к февралю) и на 99% к показателям марта 2024 года. На тюнинг и внешний декор ушло 306 млн рублей, на защиту кузова автомобилей — 141 млн рублей.

17 апреля сообщалось, что по итогам марта 2025 года самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в России стал седан Lada 2107. В начале весны россияне купили 11,8 тыс. вазовских «семерок».

В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года.