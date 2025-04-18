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Больше 300 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области

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За последнюю неделю в Иркутской области 335 человек пострадали от укусов клещей. Часть вредителей переносили боррелиоз и энцефалит.

По данным ИА IrkutskMedia, всего с начала сезона пострадали 469 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Укусы регистрируются на большинстве территорий Приангарья.

На исследование в лабораторию поступило 320 клещей. 81 вредитель переносил клещевой боррелиоз, два — энцефалит. Еще в 21 вредителе выявлены возбудители других инфекций.

В прошлые выходные от укусов клещей пострадали 122 жителя Красноярского края. Местным жителям советовали соблюдать меры профилактики.

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