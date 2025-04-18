«Русская Медиагруппа» провела сессию в рамках Первого конгресса «Точки роста в бизнесе»

Первый конгресс «Точки роста в бизнесе» прошел 16 апреля в Москве и собрал более 800 человек. Он объединил ведущих экспертов из 20+ отраслей на одной площадке. «Русская Медиагруппа» выступила генеральным информационным партнером события. РМГ при поддержке медиахолдинга MAER также провели на площадке свою бизнес-сессию «Брендоформирующие рекламные возможности: как создаются лидеры рынка».

В современном мире бренд –— это не только продукт, но и его история, ценности и эмоции, которые он транслирует. Реклама становится не просто инструментом продвижения, а мощным механизмом формирования доверия, узнаваемости и лояльности аудитории. Спикеры обсудили, какие стратегии наиболее эффективны для построения сильного бренда, как сторителлинг, социальные инициативы и технологические платформы помогают бизнесу выделяться, а также почему защита личных активов ключевых фигур компании становится частью имиджа надежного и зрелого бренда.

Модератором дискуссии выступил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская выступила на сессии с темой «Медиа и социальные проекты: как партнерство с НКО помогает бренду». Она рассказала о роли, которую играет сотрудничество с НКО в формировании имиджа бренда и укреплении взаимодействия с аудиторией.

Как подчеркнула Любовь Маляревская, в портфеле «Русской Медиагруппы» много кейсов в сфере коммуникации с НКО. Холдинг является инфопартнером Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, реализует совместные проекты и оказывает информационную поддержку Всероссийскому обществу инвалидов и Всероссийскому обществу глухих. «Русская Медиагруппа» взаимодействует со спортивными организациями — Российским футбольным союзом, федерацией волейбола и САМБО, Молодежной хоккейной лигой, — что способствует развитию в России профессионального и любительского спорта и помогает формировать у аудитории позитивное отношение к ЗОЖ.

Насыщенная деловая программа представила участникам более 50 практических решений для оптимизации аспектов бизнеса. Программа конгресса включала восемь тематических секций: «Бизнес — это человек», «Бизнес — это партнерство», «Бизнес — это тренды», «Бизнес — это вдохновение и собственные смыслы», «Бизнес — это реклама», «Бизнес — это умение быстро реагировать», «Бизнес — это личность» и «Максибизнес».

Мероприятие собрало более 800 предпринимателей и более 30 ведущих спикеров из разных сфер бизнеса, которые синтезировали опыт и делились своей экспертностью. Конгресс стал платформой для обмена знаниями, инструментами и вдохновением, необходимым для построения успешного бизнеса.

Участники смогли проанализировать механизмы создания современных трендов, познакомились с конкретными примерами успешных бизнес-практик, которые уже зарекомендовали себя в реальном бизнесе, изучили возможности интеграции ИИ и нейросетей в бизнес-процессы и способы создания и реализации стратегических партнерств и коллабораций.