В РПЦ сообщили о массовых допросах православных клириков в Молдавии

Многие священнослужители Православной церкви Молдовы за последние дни были допрошены молдавскими властями. Об этом 18 апреля сообщил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Кишинев ужесточил давление на православную церковь страны, поскольку хочет разрушить ее отношения с Московским патриархатом и православным миром в целом.

«В эти же дни подвергались допросам десятки клириков различных епархий Православной церкви Молдовы. Видимо, в понимании молдавских властей свобода вероисповедания существует лишь для тех, кто ходит в «правильную» церковь так называемой Бессарабской митрополии, подразделения Румынского патриархата. Вот такой путь в Европу», — рассказал Балашов.

Епископ Маркелл, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, сообщил 17 апреля «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

В этот же день лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал задержание архиепископа Маркелла мерзким и трусливым поступком властей Молдавии. Он добавил, что власть просто боится церкви, поскольку именно она пользуется доверием народа.