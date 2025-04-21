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МИЦ «Известия» запустили интерактивный квест ко дню рождения Кулибина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» предложат пользователям проверить знания об изобретениях «нижегородского Архимеда» — Ивана Петровича Кулибина.

МИЦ «Известия» представил необычный интерактивный спецпроект «Кулибин» к 290-летию со дня рождения легендарного русского изобретателя. С наследием мастера пользователи смогут познакомиться в игровом формате.

Игра представляет собой увлекательный квест, где пользователю за отведенное время нужно найти известные изобретения Кулибина, не перепутав их с изобретениями мастеров других стран и эпох. Задача не так проста, как может показаться, ведь и Иван Кулибин, и другие изобретатели, ставшие героями этого проекта, значительно опередили свое время.

«Иван Кулибин отличался нестандартным взглядом на привычные вещи. Именно это мы стремились передать в нашем проекте, поэтому выбрали интерактивный формат с акцентом на действие, поиск и открытие нового. Ведь сам Иван Петрович всю жизнь создавал новое, ломая стереотипы», — рассказали авторы проекта.

Иван Петрович Кулибин (1735–1818) — выдающийся русский изобретатель из Нижнего Новгорода, инженер, член Императорской академии наук. «Российский Архимед» прославился многочисленными изобретениями, многие из которых не были по достоинству оценены современниками, но получили признание потомков. Фамилия изобретателя стала нарицательной, Кулибиными в России принято называть талантливых инженеров-самоучек и мастеров, добившихся успеха в своем ремесле.

Интерактивная игра «Известий» доступна по ссылке: https://spec.iz.ru/kulibin

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