На Украине мужчина пытался бежать из страны в цистерне с маслом
Гражданин Украины пытался бежать из страны в Молдавию, спрятавшись в цистерне с растительным маслом. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.
«На границе с Молдавией пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом <...> на страховочных ремнях висел мужчина», — указано на странице ведомства в социальной сети Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Уточняется, что украинец планировал совершить побег по договоренности со знакомым водителем. В отсеке с маслом он проехал от Винницы до молдавской границы.
В госпогранслужбе заявили, что мужчины были задержаны. Водителю предъявят обвинения за незаконную переправку лиц через границу, отметили в ведомстве.
Украинские СМИ 7 апреля сообщили, что двое мужчин восемь дней ходили по Карпатам на западе Украины в попытке пересечь границу с Румынией, чтобы избежать мобилизации, однако попали в снежную бурю, после чего обратились за помощью.
В январе отмечалось, что пограничное агентство Европейского союза (ЕС) фиксирует всё больше задержаний украинцев за нелегальное пересечение границ Румынии, Венгрии, Словакии и Польши. В официальных отчетах ведомства отражено более 13,8 тыс. случаев с января по ноябрь 2024 года. Это самое большое количество нелегалов среди граждан стран — соседей ЕС.