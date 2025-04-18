Шор назвал задержание архиепископа Маркелла трусливым поступком Кишинева

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 18 апреля назвал задержание в аэропорту Кишинева архиепископа Маркелла мерзким и трусливым поступком властей Молдавии.

«Еще один мерзкий и трусливый поступок кишиневской шайки. Архиепископу Маркеллу не дали вылететь из страны в Израиль за Благодатным огнем. Это произвол режима, который ненавидит всё, что дорого молдаванам», — приводит его слова Telegram-канал «Первый в Молдове».

Шор также добавил, что власть Молдавии просто боится церкви, поскольку именно она пользуется доверием народа.

Епископ Маркелл, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, сообщил 17 апреля «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

Позже Русская православная церковь (РПЦ) заявила о нарушении религиозной свободы в связи с задержанием архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла, направлявшегося в Израиль за Благодатным огнем. Как указали в РПЦ, действия властей не сопровождались официальными объяснениями, и в результате миллионы верующих в Молдавии могут лишиться возможности встретить Благодатный огонь в своих храмах и монастырях.