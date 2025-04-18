Реклама
Прямой эфир
Мир
Хуситы заявили о первой атаке на авианосец США Carl Vinson
Спорт
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Барселоне
Экономика
Обороты малого и среднего бизнеса в России выросли на 18% в 2024 году
Общество
Приготовившийся к аварийной посадке самолет успешно приземлился во Внуково
Происшествия
ВСУ атаковали здание администрации Новокаховского округа Херсонской области
Мир
На Украине мужчина пытался бежать из страны в цистерне с маслом
Мир
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мир
В РПЦ сообщили о массовых допросах православных клириков в Молдавии
Мир
Сын Куклачева счел новые санкции Украины проявлением страха Киева
Мир
Военнообязанный в Киеве вступил в драку с сотрудником ТЦК
Происшествия
Силы ПВО сбили два беспилотника в Курской области
Мир
Шор назвал задержание архиепископа Маркелла трусливым поступком Кишинева
Общество
Патрушев обсудил с губернатором Лимаренко развитие АПК в Сахалинской области
Мир
Более 40 палестинцев погибли за день в результате ударов по Газе
Происшествия
Московский школьник поджег дверь полицейского участка по указке мошенников
Общество
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

УФСБ по ЛНР показало видео доставки с линии фронта наемника ВСУ из Австралии

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Гражданин Австралии предстанет перед судом за участие в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) против Вооруженных сил (ВС) России. Кадры транспортировки наемника с линии фронта 18 апреля показала пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте», — указали в ведомстве.

По данным следствия, мужчина заключил контракт с министерством обороны Украины о прохождении службы в 66-й отдельной механизированной бригаде. После военной подготовки он участвовал в боевых действиях на территории ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) против российских военнослужащих.

В отношении наемника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Иностранные игры: в зоне СВО ликвидировано уже 6,5 тыс. наемников
На фоне военных неудач Украина сделала ставку на зарубежную военную силу и запрещенные виды вооружений

Генеральная прокуратура России 10 апреля сообщила, что верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Бразилии Николаса Ча к семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025