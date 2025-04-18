УФСБ по ЛНР показало видео доставки с линии фронта наемника ВСУ из Австралии
Гражданин Австралии предстанет перед судом за участие в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) против Вооруженных сил (ВС) России. Кадры транспортировки наемника с линии фронта 18 апреля показала пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
«Гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте», — указали в ведомстве.
По данным следствия, мужчина заключил контракт с министерством обороны Украины о прохождении службы в 66-й отдельной механизированной бригаде. После военной подготовки он участвовал в боевых действиях на территории ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) против российских военнослужащих.
В отношении наемника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).
Генеральная прокуратура России 10 апреля сообщила, что верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Бразилии Николаса Ча к семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).