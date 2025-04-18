Противоклещевую обработку проведут на кладбищах и в парках Читы
Акарицидная обработка территорий стартует в Чите 21 апреля. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на информацию администрации.
С 21 апреля по 4 мая обработка пройдет на городских кладбищах. С 5 мая работы продолжатся на 273 общественных территориях. В местах проведения обработок будут размещены уведомления. Граждан просят воздержаться от посещения территорий в течение трех дней после распыления препаратов.
Всего будет обработано 410,4 га территорий. Специалисты используют инсектоакарицидные средства, которые активно борются с клещами.
Сезон активности клещей начался во многих регионах. В Хабаровском крае на прошлой неделе от укусов пострадали четыре человека.