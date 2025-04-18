Минюст внес блогера Шпака в реестр иноагентов

Минюст РФ присвоил блогеру Александру Шпаку и экономическому обозревателю Вячеславу Ширяеву статус иностранных агентов. Ведомство сообщило об этом 18 апреля.

Помимо этого, в реестр попали журналистка Ирина Баблоян и блогер Мария Чистякова.

«18 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян, М.В. Чистякова, В.Э. Ширяев, а также А.К. Шпак», — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Согласно информации министерства, лица распространяли недостоверные сведения о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике и о действиях ВС РФ, а также выступали против спецоперации на Украине. Помимо этого, они участвовали в создании и распространении материалов других иностранных агентов.

Все они сейчас проживают не в России.

Ранее, 11 апреля, в реестр иноагентов внесли бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, литературоведа Николая Эппле, украинскую журналистку Дарью Счастливую и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».