Сергунина рассказала о патриотическом волонтерстве в Москве
В организации праздничных мероприятий к 80-летию Победы в Москве помогут тысячи волонтеров. Заявки на вступление в международный волонтерский корпус подали уже свыше 12 тыс. человек, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«За последние пять лет в патриотических акциях и программах поучаствовали больше 70 тыс. московских волонтеров. Они знакомят с подвигами героев и сохраняют историческое наследие нашей страны», — подчеркнула Сергунина.
В рамках памятных мероприятий волонтеры занимаются раздачей георгиевских лент, рассказывают об улицах и скверах, названных в честь защитников Отечества, приводят в порядок мемориалы. Добровольцы также вовлечены в организацию исторических диктантов, тематических мастер-классов, уроков мужества и других событий.
Каждый год накануне празднования 9 Мая волонтеры организуют встречи почетных гостей на вокзалах и в аэропортах, среди которых особое внимание уделяется ветеранам. Добровольцы помогают им добраться до гостиниц и сопровождают на мероприятиях.