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Эксперт спрогнозировала снижение ключевой ставки в июле 2025 года

Эксперт Смирнова: снижение ключевой ставки ожидается в июле 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Снижение ключевой ставки ожидается не раньше июля или даже сентября 2025 года, но не исключено более раннее смягчение денежно-кредитной политики, если ситуация в экономике улучшится. Об этом рассказала «Известиям» 18 апреля директор по макроэкономическому анализу Банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова.

«Ждем снижения не раньше июльского или даже сентябрьского заседания. Если вдруг всё очень хорошо будет, то тогда в июне. Но нужно посмотреть, как начнется сезон отпусков и летних поездок, как на это отреагирует динамика цен. Если не выйдет за рамки стандартной сезонности, то можно будет задуматься и о более раннем переходе к снижению», — отметила эксперт.

По ее словам, текущие тенденции указывают на постепенное снижение перегрева в экономике — инфляция замедляется, сокращаются объемы кредитования, снижаются инфляционные ожидания, а прирост ненефтегазовых доходов бюджета также замедлился.

Однако базовая инфляция пока не демонстрирует достаточного замедления.

«Учитывая, что мы должны к концу года подойти к цифре 4% месячной динамики, для перехода к снижению ставки мы должны были бы уже сейчас видеть уровни около 5%», — подытожила Смирнова.

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Ранее, 21 марта, регулятор принял решение сохранить текущий уровень ключевой ставки в 21%. В ЦБ отметили, что рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025 году инфляция снизится до 7–8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.

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